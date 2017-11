Neuer Direktor im Austria Trend Hotel Schillerpark Linz

Von 2001 bis 2014 führte Seibert die Häuser Wien City, Graz Messe und Wien Westbahnhof der Hotelkette Mercure. Zuvor hatte er leitende Positionen in weiteren Hotels in Wien und Salzburg inne und sammelte unter anderem Managementerfahrung bei Edenred Ticket Services in München.

„Wir konnten mit Christoff Seibert einen sehr erfahrenen und versierten Profi für unser Haus in Linz gewinnen“, betont Andreas Berger, Geschäftsführer der Austria Trend Hotels. Auch Seibert freut sich auf seine neue Aufgabe in Linz: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die österreichische Gastfreundschaft zu leben und das Hotel Schillerpark als erste Adresse für Leisure- und Business-Gäste in Linz zu etablieren.“

Das Austria Trend Hotel Schillerpark öffnete vor mehr als 35 Jahren seine Pforten. 2013 wurde die Generalrenovierung abgeschlossen. Seit dem Umbau verfügt das beliebte Vier-Sterne-Haus neben dem Restaurant „Tafelspitz“ und dem „Design Café am Park“ über 111 komplett renovierte Zimmer.

Dazu gehört auch die in Linz einzigartige „Schillerpark Triple Seven Suite“ – eine Vier-Zimmer-Suite auf 155 Quadratmetern mit zwei Designbädern, zwei Schlafzimmern, einem Esszimmer und einem Wohnbereich mit luxuriöser Ausstattung. Zu den vielen Stammgästen zählen auch bekannte Persönlichkeiten wie die Kabarettisten Viktor Gernot und Monika Gruber, Natalie Horler („Cascada“) und die ehemalige Tennisspielerin Barbara Schett. (red)