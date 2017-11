Hong Kong International Airport erfindet den Check-in neu

Der Flughafen zählte in den ersten sieben Monaten des Jahres 2017 rund 42,2 Millionen abfliegenden Passagiere. Die Check-in-Prozesse müssen also so effizient, flexibel und kostengünstig wie möglich sein. Die frei beweglichen, cloud-basierten Schalter werden mit Amadeus Common-Use-Technologie ausgerüstet. Sie lassen sich rasch aufstellen oder auch an einen anderen Ort versetzen und können als Automat verwendet werden, an dem die Reisenden selbst einchecken, oder als Full-Service-Schalter mit Flughafenpersonal.

Damit kann sich der Flughafen von unterschiedlichen Systemen und festen Schaltern verabschieden. Denn die Reisenden von heute nutzen verschiedene Möglichkeiten des Check-ins: über den Computer oder das Smartphone, an Schaltern, Automaten oder außerhalb des Flughafens. Für die Flughäfen bedeutet das viele verschiedene Systeme und teure Infrastruktur für dieselben Prozesse. iCUSS bringt mehr Freiheit und Flexibilität, um die Reisenden am Flughafen und auf ihrem Weg dorthin zu bedienen.

„Wegen der wachsenden Zahl an Passagieren und den Beschränkungen der Infrastruktur am Flughafen brauchen wir jetzt einen nachhaltigeren Weg, um Passagiere schneller und von überall aus einzuchecken. Wir wollen den Reisenden zudem ermöglichen, nach ihren Wünschen einzuchecken. Für Amadeus als Partner haben wir uns entschieden, da wir dieselbe Vision haben: den klassischen Check-in-Prozess neu zu erfinden“, sagt Vivian Cheung, Deputy Director, Airport Operations, Airport Authority Hong Kong.

Die Vorteile der neuen Schalter