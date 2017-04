BCD Travel: Acht praktische Apps für die Geschäftsreise

1. PackPoint. Diese intelligente App nimmt Ihnen fast das Kofferpacken ab. Je nach Reisedauer, Wetter und allen geplanten Aktivitäten stellt PackPoint entsprechende Packlisten zusammen, die nur noch abgearbeitet werden müssen. Je nachdem, ob Sie geschäftlich oder privat verreisen, fällt die Packliste natürlich anders aus.

2. GateGuru. Sie werden sich nie wieder verlaufen, wenn Sie am Flughafen in letzter Minute Besorgungen erledigen müssen: Neben anderen Funktionen bietet GateGuru Informationen und Lagepläne mit Angaben zu Gates, Imbissständen, Läden, Geldautomaten, Steckdosen, Lounges, WLAN und zahlreichen weiteren Services. All diese Informationen werden abhängig von den Reisedetails und dem Standort am Flughafen personalisiert.

3. TripSource. Viele Geschäftsreisende, die Kunden von BCD Travel sind, nutzen die preisgekrönte App des Geschäftsreise-Spezialisten, um auf Reisepläne zuzugreifen, Hotel zu buchen und andere Aspekte der Reise selbst zu managen. Für Unternehmen ist TripSource wiederum die ideale Plattform, um ihre Reisenden mit relevanten Mitteilungen und Richtlinien zu erreichen – jederzeit und an jedem Ort.

4. Can I Eat This? „Montezumas Rache“, „Delhi Belly“ oder Reisedurchfall: Wie man es auch nennt – es kann einem die Reise ordentlich verderben. Zudem ist diese Erkrankung nicht nur unangenehm, sondern fallweise auch gefährlich. Die App „Can I Eat This?“ informiert genau, welche Lebensmittel und Getränke am jeweiligen Reiseziel sicher sind, damit man die wertvolle Reisezeit auch wirklich nutzen kann.

5. Convert Any Unit. Bei dieser App ist der Name auch Programm: Sie können damit Temperaturen, Längen, Gewichte, Rauminhalte, Geschwindigkeiten, Währungen und vieles mehr umrechnen. Auch wenn Sie es gewohnt sind, die Preise an der Kasse im Kopf in Ihre Währung umzurechnen, kann sich die App als nützlich erweisen, wenn Sie zum Beispiel in Kolumbien mit vierstelligen und in Vietnam sogar mit fünfstelligen Beträgen konfrontiert sind.

6. ATM Locator. Alle großen Kreditkartenunternehmen bieten eine App, mit der die User Geldautomaten in der Nähe finden. Praktisch: Damit finden Sie auch gleich die Automaten, an denen Sie kostenlos Geld abheben können und haben eine Notfallnummer zur Hand.

7. iTranslate. Mit dieser App lesen, schreiben und sprechen Sie 90 Sprachen dieser Welt. Wenn Sie ein Wort oder einen Ausdruck eingeben, wird darunter die Übersetzung angezeigt. Sie können auch die Spracheingabe nutzen – und iTranslate wandelt die gesprochenen Sätze in Text um und übersetzt diesen in eine andere Sprache.

8. ICE – In Case of Emergency. Diese App speichert Ihre medizinischen Daten. Dazu gehören Körpergröße, Gewicht, Blutgruppe, etwaige Allergien, verschriebene Medikamente und die Versicherungsdaten. Besonders sinnvoll: Sie zeigt diese Daten auch auf dem Lockscreen an, wenn das Smartphone gesperrt ist. Wenn Sie beispielsweise in einen Unfall geraten, werden Sie von den Ersthelfern sofort identifiziert. Man kann Sie schneller versorgen und Ihre Notfallkontakte zu Hause benachrichtigen. (red)