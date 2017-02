Emirates eröffnet Zugang zu den Premium Lounges in Dubai

Der Zugang wird pro Besuch bezahlt. Emirates-Passagiere, die Teil des Vielfliegerprogramms „Skywards“ sind, können die Business Class Lounges um 100 USD sowie die First Class Lounges um 200 USD besuchen. Business Class Passagiere können zudem um 100 USD ein Upgrade für die First Class Lounge erwerben. First und Business Class Passagiere sowie Silber-, Gold- und Platin-Skywards Mitglieder erhalten weiterhin kostenlosen Zugang zu den jeweiligen Lounges in Dubai.

Insgesamt stehen sieben Emirates Lounges am Flughafen in Dubai zur Auswahl – in jeder der drei Abflughallen (Concourse A, B oder C) gibt es sowohl eine Business als auch eine First Class Lounge. Die Gäste können hier unter anderem die von den Emirates-Köchen direkt vor Ort zubereitete Gourmet-Küche, das kostenlose Bar-Angebot, die Duschmöglichkeiten, das Spa, den Weinkeller und eine Kinderspielecke genießen. (red)