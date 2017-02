Leonardo: Neue Lifestyle-Marke NYX bringt Kunst ins Hotel

Damit dieses Konzept in jedem der künftigen NYX Hotels konsequent umgesetzt wird, arbeitet die Hotelgruppe mit Iris Barak zusammen. Sie ist Kuratorin der „Dubi Shiff Art Collection“ - einer bekannten privaten Kunstsammlung in Israel - und soll nun dafür sorgen, dass die Hotels in den jeweiligen Städten zu einer gefragten Anlaufstelle für zeitgenössische Kunst werden. Zur Seite stehen ihr lokale Kuratoren, die die Kunstszenen vor Ort bestens kennen.

Street Art und Video Art, umgesetzt von aufstrebenden Künstlern der jeweiligen NYX-Standorte, sind dabei die Hauptmerkmale des „NYX ART“-Konzepts. Als wiederkehrendes Motiv wird sich die „NYX Signature ART“ in jedem Hotel weltweit wiederfinden: Ein lokaler Künstler verbindet zwei Artwork-Stühle zu einem außergewöhnlichen Werk, das die Gäste in der Lobby empfängt. Gefällige und dekorative Elemente stehen dabei nicht im Vordergrund. Vielmehr sind die kuratierten Werke so angelegt, dass sie eine unmittelbare Reaktion hervorrufen.

Mit dem NYX Milan wird das erste NYX in Europa bereits Mitte Februar eröffnen. Hier arbeitet die Hotelgruppe mit Italiens führenden Street Art Künstlern zusammen. Jedem wird eine Etage zur Verfügung gestellt, auf der er sein Verständnis der Stadt in Form eines standortspezifischen Wandgemäldes darstellt. Neben Mailand werden im Laufe des Jahres weitere NYX Hotels in Prag und Madrid eröffnen. (red)