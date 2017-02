ITB MICE Day 2017: Zwischen Effektivität und Effizienz

Was hat es mit den Megatrends und Buzzwords der MICE-Branche auf sich? Wie werden sie in der Praxis umgesetzt? Und wie effektiv und effizient sind diese Entwicklungen? Auch heuer liefert die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e.V wieder Antwort auf viele Fragen sowie Best Practises und konkrete Umsetzungsbeispiele von den Profis der MICE-Branche.

„Das Abweichen von der Norm ist der Wegbereiter des Fortschritts“, regt Anja Förster, Business Vordenkerin und Bestsellerautorin, mit ihrer Keynote zum Auftakt des ITB MICE Days zum Querdenken an. Auch Dr. Charles M. Savage, President Knowledge Era Enterprise, fordert zur Kreativität auf. In seinem Vortrag erklärt er, welche Chance die Digitalisierung mit sich bringt und wie Erfahrungswissen dazu beitragen kann, Veranstaltungen nachhaltiger zu organisieren, damit deren Effizienz und Effektivität steigen.

„Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren“

Auf dem „ITB MICE Day“ wird aber nicht nur über Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Praxisbeispiele geben den Besuchern auch Umsetzungsempfehlungen an die Hand. Ronald Kötteritzsch, Director Marketing & Sales der Leipziger Messe GmbH, erörtert am Beispiel des Leipzig Interventional Course (LINC), wie einige Megatrends bereits jetzt wirken und Tagungen der Zukunft dadurch gekennzeichnet sein werden, dass die Besucher ihre Teilnahme individueller, interaktiver und selektiver gestalten.

„Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess“. Mit diesem provokanten Vortragstitel wollen das Rednerduo Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren, und Felix Undeutsch, Head of MICE & Groups Expedia.com, mit Halbwahrheiten aufräumen und geben Einblicke in den derzeitigen Status quo der „echten“ Digitalisierung.

„Ein bisschen Drama geht immer“

„Ein bisschen Drama und Inszenierung geht immer“, erklärt Günter Mainka in der Session „Wer MICE denn so was?“. Neben Geschichten, die das Eventleben schreiben, gibt der Geschäftsführer der Twilight Events Deutschland GmbH wertvolle Tipps, was zu tun ist, wenn nur ein überschaubares Budget zur Verfügung steht oder wie man mit Teilnehmerschwund umgeht. Außerdem kommen bei dieser Session die Besucher erstmals in den Genuss eines visuellen Protokolls durch Graphic Recording. Anne Lehmann wird das Gesprochene in bunten Zeichnungen und in Echtzeit zusammenfassen.

Bei allem, was dem Veranstaltungsplaner an Tools und Methoden an die Hand gegeben wird, stellt sich zum Schluss des „MICE Day“ die Frage: Pflicht oder Kür? In dem Vortrag „Zwischen täglichem Business und dem Hype um Megatrends – was sich tatsächlich für Events in Zukunft ändern wird“, geht Kerstin Hoffmann-Wagner, Geschäftsführerin der Hoffmann Eventberatung, der Frage nach, ob und wie Megatrends überhaupt die Effektivität und Effizienz von Veranstaltungen beeinflussen.

Reise-Special zum „ITB MICE Day“

Die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e.V. bietet in Kooperation mit dem Estrel Hotel exklusiv für Veranstaltungsplaner aus Unternehmen und Verbänden ein Special an. Das „ITB MICE Day Reisespecial“ kostet 98 Euro. Darin enthalten sind eine Übernachtung im Estrel Hotel Berlin, das ITB Berlin-Fachbesucherticket und der Eintritt für die Show „Stars in Concert“ - zu buchen auf www.reisespecial.veranstaltungsplaner.de.

Zahlreiche Sessions des ITB Berlin Kongresses werden auch im Internet live übertragen. Das gesamte Kongressprogramm ist unter www.itb-kongress.de/programm abrufbar. Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenlos. (red)