Mehr Codeshare: Emirates und flydubai bauen Partnerschaft aus

„Wir sind begeistert von der positiven Reaktion der Reisenden auf das neue Angebot, das wir in der ersten Phase unserer Partnerschaft mit flydubai geschaffen haben. Fast 14.000 Teilstrecken wurden in der ersten Woche gebucht – das hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir sehen vor allem eine besonders hohe Nachfrage für Reisen aus Europa und den USA nach Destinationen in Südasien“, erklärt Tim Clark, President von Emirates Airline. Besonders interessant für Reisende aus Österreich ist dabei sicherlich, dass nun auch die flydubai-Verbindung nach Bratislava zu den Codeshare-Zielen gehört.

Neue Codeshare-Destinationen: