Hotelpreisradar: München ist die teuerste Stadt in Deutschland

Die höchsten Übernachtungspreise mussten die Gäste mit 121 Euro in München bezahlen, was vor allem auf das Oktoberfest zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2016 betrug der Durchschnittspreis in München allerdings noch 116 Euro. Dahinter folgten Hamburg mit 110 Euro und Köln mit 105 Euro pro Nacht. In Frankfurt/Main kostete die Hotelübernachtung im dritten Quartal durchschnittlich 104 Euro, was ein sattes Plus von 7,2% bedeutet. Verhältnismäßig günstig übernachteten die Reisenden in Nürnberg und Dresden mit durchschnittlich 83 Euro.

Europa: Barcelona boomt, Zürich bleibt an der Spitze

Einen kräftigen Preisanstieg von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Barcelona. In der katalanischen Hauptstadt bezahlten die Reisenden im dritten Quartal im Schnitt 151 Euro für eine Hotelübernachtung. Ein zweistelliges Wachstum gab es auch in Amsterdam (146 Euro, +12,3%), Athen (116 Euro, +14,9%), Lissabon (115 Euro, +12,7%), Prag (88 Euro, +14,3%) und Warschau (82 Euro, +10,8%). Schlusslicht in Europa blieb Istanbul mit 76 Euro, an der Spitze fand sich einmal mehr Zürich mit 180 Euro im Schnitt.

New York bleibt die teuerste Stadt der Welt

Weltweit führten erneut zwei amerikanische Städte die HRS-Auswertung an: New York blieb die teuerste Stadt der Welt mit 254 Euro pro Nacht, gefolgt von Washington mit 209 Euro. Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr traten in Mumbai (+41,3% auf 113 Euro) und Toronto (+29,2% auf 177 Euro) auf. Einen starken Preisverfall von minus 29,2% gab es in Kuala Lumpur. Die Stadt liegt nun mit 46 Euro am Ende der HRS-Auswertung. (red)