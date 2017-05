Salzburg steigert den Marktanteil bei Kongressen und Events

Insgesamt fanden im Jahr 2016 in Salzburg 3.676 Kongresse, Seminare und Firmentagungen statt. Das bedeutet ein Plus von stolzen 22,4%. „Wir weisen einen deutlichen Vorsprung auf die direkt hinter uns rangierenden Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich auf, die nicht einmal gemeinsam auf unsere Gesamtzahl an Veranstaltungen heranreichen”, freut sich Gernot Marx als Geschäftsführer des Salzburg Convention Bureau (SCB).

Auch bei den Landeshauptstädten kann sich Salzburg behaupten und führt mit 1.951 Veranstaltungen die Rangliste hinter der Bundeshauptstadt Wien überlegen an. Auf den weiteren Plätzen folgen mit klarem Abstand Linz (983) und Innsbruck (658). Insgesamt teilen sich Stadt und Land Salzburg dabei den Markt nahezu im Verhältnis 50:50 auf.

Tagungsteilnehmer bringen höhere Wertschöpfung

„Der Trend in Salzburg geht ganz klar in Richtung größerer Events”, berichtet Marx: „Wir verzeichnen bei unseren Veranstaltungen inzwischen doppelt so viele Teilnehmer wie andere Bundesländer. Dies ist vor allem für die regionale Wirtschaft von größter Bedeutung, denn die Kongressteilnehmer zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Wertschöpfung aus.”

Insgesamt weist der Report für das Jahr 2016 mehr als 219.500 Teilnehmer bei Kongressen, Firmentagungen und Seminaren im Bundesland Salzburg aus – ein Plus von 5,7 Prozent. Diese wachsende Zahl kaufkräftiger Gäste aus dem In- und Ausland sorgt auch für viele Nächtigungen. Hier wurde im Jahr 2016 erstmals die Marke von 400.000 überschritten – und das gleich deutlich: Exakt 430.683 Nächtigungen bedeuten ein sattes Plus von 22% im Vergleich zum Vorjahr. (red)