Flughafen Wien: Neues Führungsteam für die VIP Services

Michael Zach (35) ist studierter Betriebswirt und begann seine Karriere in der Flughafen Wien AG im Jahr 2006 im Controlling. Nach mehreren Jahren in der Strategieentwicklung übernahm er als Assistent des Vorstandes die Betreuung diverser Projekte. Seit Anfang 2015 hat er die kaufmännische Geschäftsführung des City Airport Trains – die er bis heute wahrnimmt – und der VIE Airport Baumanagement GmbH inne. Im Sommer 2016 wurde Zach schließlich zum operativen Geschäftsführer der Vienna Aircraft Handling GmbH bestellt.

Joubin Pour (27) studierte Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht in Wien und in den USA und absolvierte seinen MBA bei INSEAD in Singapur und Frankreich. Nachdem er als Wirtschaftsanalyst tätig war, nahm er 2012 neue Herausforderungen als Projektleiter im Bereich Strategie- und Beteiligungsmanagement in der Flughafen Wien AG an und zeichnete seither für viele konzernweite Projekte verantwortlich. Seit Dezember 2016 ist Pour zusätzlich kaufmännischer Geschäftsführer der Vienna Aircraft Handling GmbH.

Business Meetings im General Aviation Terminal

Zum breiten Spektrum individueller Servicedienstleistungen der Vienna Aircraft Handling zählt die Flugorganisation in Business- und Private-Jets sowie die Erfüllung des gewünschten Reisekomforts. Die Passagiere entspannen in exklusiven Lounges, genießen kulinarische Köstlichkeiten und werden mit einem 7er BWM stilgerecht zum gebuchten Jet oder zu ihrem Linienflug chauffiert, während sich ein Personal Assistant um den Check-in und um die Gepäckaufgabe kümmert.

Auch werden im VIP und General Aviation Terminal hochwertige Räumlichkeiten und Tagungstechnologien für Business Meetings, Konferenzen und Events jeder Art angeboten – vom eleganten Besprechungsraum für zehn Personen bis zum Konferenzraum für bis zu 60 Teilnehmer. Als eines der Highlights gilt die „Skyview Lounge“ mit großer Terrasse und wunderschönem Blick über das Vorfeld. (red)