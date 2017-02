Lufthansa: Die Highlights im neuen Airbus A350-900

Der A350-900 gilt als das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug. Er verbraucht 25 Prozent weniger Kerosin, erzeugt 25 Prozent weniger Emissionen und ist beim Start auch wesentlich leiser als vergleichbare Flugzeugtypen. Um den Aufenthalt an Bord 900 noch angenehmer zu gestalten, hat Lufthansa zudem wesentliche Bestandteile der Kabinenausstattung verbessert:

Neue Sitze. Der A350-900 bietet laut Laufthansa mehr Sitzkomfort in der Economy Class. Die Sitze des Herstellers Zodiac Seats haben eine ergonomisch geformte Sitzpolsterung und bietet auch mehr Platz für das Verstauen persönlicher Gegenstände.

Innovatives Lichtkonzept: Als weltweit erste Fluggesellschaft wird Lufthansa an Bord des A350-900 verschiedene Lichtstimmungen einsetzen, um den Tag- und Nachtrhythmus der Fluggäste auf den langen Flügen zu unterstützen: Warmes Licht wird zur Entspannung in den Ruhephasen eingesetzt, kühles Licht dient der Aktivierung. Darüber hinaus wird das Licht auch genutzt, um während der Mahlzeiten an Bord eine angenehme Restaurant-Atmosphäre zu schaffen. Insgesamt stehen mit der LED-Technik 24 Lichtvarianten zur Verfügung. Später soll dieses Lichtkonzept auch auf den Boeing 747-800 der Lufthansa nachgerüstet werden.

Lufthansa wird die ersten zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 ab dem 10. Februar 2017 am Flughafen München stationieren. Erste Destinationen sind Delhi und Boston. Das Flugzeug wird 293 Passagieren Platz bieten: 48 in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class. (red)