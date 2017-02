Kartellamt: Lufthansa darf Flugzeuge von Air Berlin übernehmen

Lufthansa habe mit den neuen Maschinen die Möglichkeit, „zu expandieren", dieser Zuwachs sei jedoch „nicht ausreichend", um das Vorhaben zu untersagen, teilte das Bundeskartellamt mit. Die beiden deutschen Fluggesellschaften hatten bereits im September vereinbart, dass die Lufthansa 38 Flugzeuge „zu marktüblichen Konditionen“ von Air Berlin least.

33 Maschinen sollen dabei an die Billigtochter Eurowings gehen, fünf an die AUA. Air Berlin schreibt seit 2008 rote Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Seit 2013 vergrößern sich die Verluste immer weiter. Das Unternehmen verkleinert deshalb seine Flotte auf 75 Maschinen und streicht etliche Stellen. Die Touristiksparte soll zukünftig in einem Joint Venture aus NIKI und TUIfly bedient werden. (apa/red)