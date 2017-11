Castings in Linz und Wien: AUA sucht 300 neue Flugbegleiter

Die Interessenten können wählen, ob sie sich online unter www.austrianairlines.ag bewerben oder gleich direkt zu einem Live-Casting kommen und persönlich vorsprechen wollen. Die Live-Castings finden am 17. November 2017 in Graz und am 18. November 2017 in Linz statt.

Gründe für die Mitarbeitersuche sind laut Austrian laufende Nachbesetzungen und der Ausbau des Flugangebots auf der Langstrecke und im Nachbarschaftsverkehr. Im Jahr 2017 seien bereits 350 neue Flugbegleiter aufgenommen worden. Detaillierte Informationen über die ausgeschriebenen Positionen sowie die Anmeldung zum Auswahlverfahren finden Interessierte unter www.austrianirlines.ag.