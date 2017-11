Emirates nimmt den 100. Airbus A380 in die Flotte auf

„Dies ist ein großer Moment für Emirates, für Airbus und für unsere zahlreichen Partner des A380-Programms. Der A380 hat zweifellos einen großen, positiven Einfluss auf die Luftfahrtproduktion und die gesamte Luftverkehrsindustrie“, betonte Seine Hoheit Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Chairman und Chief Executive Emirates Airline & Group.

Der Airbus A380 schaffe Hunderttausende Arbeitsplätze und fördere neue Produktentwicklungen in der Bodenabfertigung, im Catering, an den Flughäfen und in der Kabinenausstattung. Zudem habe der A380 das Flugerlebnis für die Kunden auf das nächste Level gehoben. „Es ist das größte kommerzielle Passagierflugzeug der Welt, aber dennoch leise und effizient. Wir bei Emirates haben uns den Kabinenraum zu eigen gemacht, um die Konzepte für das Bordprodukt und Flugerlebnis neu zu definieren. Unsere Crew und unsere Passsagiere lieben es, mit dem A380 zu fliegen“, so Sheikh Ahmed weiter.

Im Rahmen der Feierlichkeiten in Hamburg enthüllte Emirates auch eine besondere Würdigung für Seine Hoheit Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der Gründungsvater der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ist nun mit einer eigens angefertigten Sonderlackierung auf dem 100. Airbus A380 von Emirates abgebildet. (red)