Emirates ist die beste Airline für Geschäftsreisende

Weitere Awards gab es in den Kategorien „Airline with the Best First Class“, „Airline with the Best First Class Lounge“ und „Best Frequent Flyer Program“. In einer Aussendung sieht Emirates diesen Erfolg vor allem als Lohn für die „fortwährende Produktentwicklung und Serviceleistungen auf höchstem Niveau“.

Zu den Investitionen im letzten Jahr zählen unter anderem das neue Design der Business Class, neue Amenity Kits für die First und Business Class, ökologisch nachhaltige Decken und interaktive Amenity Kits mit Augmented Reality-Technologie für die Economy Class. Außerdem warten auf die Passagiere in allen Klassen mehrgängige Menüs, eine kostenlose Weinauswahl, Gratis-WLAN an Bord sowie das Unterhaltungssystem ice mit mehr als 2.500 Kanälen.

„Cash+Miles“ für Skywards-Mitglieder

Das preisgekrönte Vielfliegerprogramm „Emirates Skywards“ führte im letzten Jahr das „Cash+Miles Programm“ ein, das es den Passagieren ermöglicht, ihre gesammelten Skywards-Meilen in einer Kombination mit Bargeld für weitere Flüge einzulösen. Unabhängig vom Vielfliegerstatus wird dadurch der Preis für die Flugtickets bereits bei der Buchung reduziert. Dieses Angebot kann auf jedem Emirates-Flug in allen Klassen und für jeden verfügbaren Sitzplatz genutzt werden.

Für alle Geschäftskunden bietet Emirates außerdem das „Emirates Business Rewards Programm“ an, das noch weitere Möglichkeiten zur Einlösung von gesammelten Meilen sowie Upgrades – inklusive kurzfristiger Buchungen – zur Verfügung stellt. Zusätzlich haben Skywards-Mitglieder und deren Gäste seit dem Vorjahr die Möglichkeit, die Business und First Class Lounges am Dubai International Airport gegen eine Gebühr zu nutzen. (red)