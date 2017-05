Convention4u: Neue Herausforderungen für die Tagungsbranche

Die Vertreter der Generation Y rufen sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich gesellschaftliche Veränderungen hervor. Sie stellen alles in Frage und definieren ihre Zukunft flexibel. Welche Herausforderungen und Chancen diese Entwicklung für Arbeitswelten und Veranstaltungsorganisation bedeuten, beleuchtet der couchsurfende Jugendforscher und Innovationstrainer Simon Schnetzer auf der „Convention4u“.

New Media Marketing Experte Lukas Rössler nimmt zudem das Veranstaltungsmarketing der Zukunft unter die Lupe. Er ist überzeugt, das eine Verbindung von New Media Tools wie Smartphones oder Virtual Reality, fesselndem Storytelling und emotionaler Erlebnisinszenierung zukünftig Erfolg verspricht. Das Programm wartet zudem mit Referenten aus den unterschiedlichsten Bereichen von Theater bis Forschung auf, um Anbieter und Veranstalter der Tagungsindustrie auf aktuelle wie bevorstehende Anforderungen bestmöglich vorzubereiten.

Tagungsexperten testen neues Format

Am Montagnachmittag wird sich der Congress Saalfelden dann in ein Tagungslabor verwandeln: „Im ersten Convention Camp wollen wir Ideen und Herausforderungen in der Branche weiterdenken, vernetzen und gezielt Erfahrungen unter den Teilnehmenden austauschen“, erklärt Michaela Schedlbauer-Zippusch, Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau.

Das Programm gestalten die Teilnehmer dabei selbst vor Ort. Dieses „Bar Camp“ mit Mut zum Experiment wird von Simon Schnetzer kuratiert, der sich eingehend mit dem Potential und der Vernetzungskraft von Unkonferenz-Formaten auseinandersetzt. Alle Programminhalte und weitere Informationen zum Kongress sind auf c4u.acb.at abrufbar. (red)