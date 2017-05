Carlson Wagonlit Travel verpasst sich neuen Markenauftritt

„Die Anpassung unseres Markenauftritts unterstreicht unseren Anspruch, als Vorreiter des Wandels in der Branche wahrgenommen zu werden“, erklärt Patrick Andersen, Chief Strategy Officer von CWT: „Das neue Leitmotiv verdeutlicht nicht nur unsere Zielstrebigkeit auf Unternehmensebene, sondern kann auch auf alle unsere einzelnen Unternehmensbereiche angepasst werden.”

Ein Jahr nachdem Kurt Ekert Präsident und CEO von Carlson Wagonlit Travel wurde, tauscht das Unternehmen seinen türkisfarbenen Markenauftritt gegen ein kräftiges, lebendiges Farbschema, das die digitale Strategie des Unternehmens sowie seine Vision und Werte besser widerspiegeln soll.

Blutorange und Dunkelgrau

Die Hauptfarbpalette aus dem Jahr 1994 wird durch eine Kombination des Blutorange-Tons „Sanguinello“ und des kontrastierenden Dunkelgrau „Charcoal“ ersetzt. „Sanguinello“ soll dabei Optimismus, Freude und Handlungsdrang vermitteln, während „Charcoal“ für Verlässlichkeit sowie Stabilität steht und Ruhe ausstrahlt. Der neue Markenauftritt wurde von Curious – einer Agentur für kreatives Branding mit Sitz in London – entwickelt.

Carlson Wagonlit Travel organisiert jeden Tag 95 Firmenveranstaltungen und betreut eine so große Anzahl an Reisenden, dass diese fast 200 Boeing 747 und 100.000 Hotelzimmer füllen. Mit mehr als 18.000 Mitarbeitern in nahezu 150 Ländern wurde im Jahr 2016 ein globaler Umsatz von 23 Mrd. USD erwirtschaftet. (red)