London: Novotel eröffnet Hochhaus-Hotel im Canary Wharf

Das ultramoderne Restaurant „Bokan 37“, die Bar „Bokan 38“ und die Dachterrasse „Bokan 39“ beeindrucken die Gäste in den obersten Etagen mit einem atemberaubenden Blick über London mit Highlights wie The Shard, dem Olympic Park und Greenwich Park. Im Erdgeschoss erfüllt indes das „Café Canary Coffee“ die Wünsche der Hotelgäste und der Menschen, die in der Umgebung arbeiten.

Das Novotel London Canary Wharf verfügt über 313 Zimmer – davon 26 individuell gestaltete Suiten – sowie neun Tagungsräume mit innovativen Designs von den Kanarischen Inseln. Im Untergeschoss stehen zudem ein moderner Fitnessbereich und einen Swimmingpool mit Sauna zur Verfügung. Eine Besonderheit ist der hoteleigene Gemüsegarten – der erste im britischen Portfolio von AccorHotels. Das Unternehmen will damit gemäß seinem Plan „PLANET21“ die urbane Landwirtschaft unterstützen. Bis 2020 sollen so insgesamt 1.000 Gemüsegärten in den Hotels angelegt werden.

Auch sonst wurde bei der Planung des Hotels großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So reduziert eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage die CO2-Emissionen um 30 Prozent, ein Lichtregelsystem passt das Beleuchtungsniveau an die Tages- und Jahreszeit an und Bienenstöcke in der 39. Etage – wahrscheinlich die höchstgelegenen in Großbritannien – liefern Honig für die Gäste. Recycling von Speiseöl, allgemeinen Abfällen, Seife und in Flaschen verpackten Badezimmerartikeln und der Einsatz von Produkten regionaler Anbieter mit kurzen Lieferketten ergänzen das Konzept. (red)