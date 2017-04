DER Touristik verabschiedet sich von FCM Travel Solutions

DER Business Travel strebt zudem eine neue Partnerschaft an: Vorbehaltlich aller notwendigen Genehmigungen will das Unternehmen mit seinen 55 Business Travel Centern in ganz Deutschland ab dem kommenden Jahr mit dem weltweiten Geschäftsreise-Netzwerk American Express Global Business Travel (GBT) kooperieren.

Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Gleichzeitig wird die Partnerschaft zwischen DER Touristik und FCM Travel Solutions mit 31. Dezember 2017 nach elf erfolgreichen Jahren einvernehmlich beendet.

„Der künftige Markenname DER Business Travel ist ein klares Bekenntnis zu unserer organisatorischen, emotionalen und historischen Heimat DER Touristik. Damit verdeutlichen wir Kunden und Leistungsträgern unsere Zugehörigkeit zu einer soliden und traditionsreichen Geschäftseinheit der REWE Group“, erklärt Christoph Führer, Geschäftsführer der Geschäftsreisesparte der DER Touristik.

Nach der Etablierung der Dachmarke „DER Touristik“ sei dies ein konsequenter Schritt, so Führer: „Mit dem Markenwechsel kehren wir zu dem Namen zurück, unter dem wir bis 2006 öffentlich operiert haben. DER Business Travel ist nach wie vor eine starke, bekannte und positiv besetzte Marke, die für Zuverlässigkeit, Professionalität und Erfolg steht. Daran knüpfen wir nun an“.

Die Marke Derpart soll ihre unternehmerische Eigenständigkeit behalten. Ihr Geschäftsreise-Bereich ist von der Neuausrichtung bei DER Business Travel nicht betroffen. FCM Travel Solutions will nun laut einer ersten Stellungnahme aus eigener Kraft in Deutschland wachsen und wird wahrscheinlich eigene Büros eröffnen. (red)