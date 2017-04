Freiburg: Neues Adina Apartment Hotel in der Brauerei

„Freiburg hat sich zu einem der dynamischsten Hotelmärkte in Deutschland entwickelt. Sowohl bei den Messen, Kongressen und Tagungen als auch beim Gesundheitstourismus steht der Stadt eine exzellente Zukunft bevor. Ein hochwertiges Apartment Hotel mit lässigem australischen Flair, wie Adina es anbietet, ergänzt die bestehende Hotellandschaft ganz hervorragend“, ist Matthias Niemeyer, Head of Development bei den Adina Apartment Hotels, überzeugt.

Nach den aktuellen Entwürfen wird sich das neue Adina Apartment Hotel Freiburg auf drei Etagen über 4.500 Quadratmeter erstrecken. Angedacht sind 117 Apartments zwischen 27 und 45 Quadratmetern sowie eine Bar und ein Pool. Die Eröffnung ist für 2019 oder 2020 geplant.

Das Gelände der Ganter Brauerei befindet sich im östlichen Teil der Stadt an der Dreisam in direkter Nachbarschaft zur Altstadt. Nach dem Ausbau sollen das Hotel, das Ballhaus Freiburg, in dem bereits eine Tanzschule samt Eventflächen Einzug gehalten hat, gemeinsam mit Büros, Gastronomie, Wohnungen und Studentenapartments zu einer urbanen Einheit mit ganz besonderem Flair zusammenwachsen. Auch die Historie lebt dabei weiter, denn die Firma Ganter braut auf einer verkleinerten Fläche noch immer jährlich deutlich über 100.000 Hektoliter Bier. (red)