Nairobi: Erstes Marriott-Hotel eröffnet in Kenias Hauptstadt

Zu den Highlights gehören der Rooftop-Pool und das Rooftop-Restaurant, die weite Ausblicke über Nairobi bieten, sowie die Bar und Lounge, in denen man unzählige Biersorten aus dem „Best Brews Programm“ der Hotelkette probieren kann.

Der Tourismus in Nairobi boomt, weil Kenias Hauptstadt nicht nur ein perfekter Ausgangsort für Safaris ist, sondern auch das Geschäftsreise- und Kongresszentrum des Landes, teilt das Kenya Tourism Board dazu mit. Selbst nach einer Geschäftsreise kann der Aufenthalt verlängert werden, um mehr von Kenia zu entdecken – wie zum Beispiel den direkt an die Stadt angrenzenden Nairobi Nationalpark, die für die große Tierwanderung bekannte Masai Mara oder die kenianische Küste am Indischen Ozean.

Der gehobene Stadtteil Hurlingham liegt zentral in Nairobi und bietet somit einen guten Ausgangspunkt für Freizeit- und Geschäftsreisende. Von hier aus erreicht man sehr schnell die Innenstadt, den Jomo Kenyatta Airport für internationale Flüge sowie den Wilson Airport für Inlandsflüge. Marriott International plant indes bereits ein zweites Hotel in Kenia: Im Jahr 2020 soll ebenfalls in Nairobi ein Fünf-Sterne-Hotel der Marke „JW Marriott“ mit 365 Zimmern eröffnet werden. (red)