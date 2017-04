Werfenweng: Gutes erstes Jahr für das neue Tagungszentrum

In den meisten Fällen erstreckten sich die Events über zwei bis drei Tage und beinhalteten nicht nur die Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer, sondern auch umfangreiche Rahmenprogramme. Zudem fanden hier auch Veranstaltungen der Gemeinde – wie etwa die „Werfenwenger Weis“ im September oder der erste „Winterklang“ im Dezember – einen idealen Austragungsort.

Zu den bisherigen Referenzen gehören namhafte Unternehmen wie die Porsche Holding, Red Bull, Miele, Siemens, L’Oréal Professionnel, Smiths Medical Germany oder die Salzburger Land Tourismus GmbH. Auch prominente Gäste waren bei dem einen oder anderen Event dabei – darunter Star-Tenor Michael Schade und Ski-Legenden wie Marc Girardelli oder Marlies und Benjamin Raich.

Positives Feedback der Gäste

Erfreulicher Tenor bei den bislang ausgerichteten Veranstaltungen: „Die Organisatoren und Gäste lobten im Nachgang die gelungene Verbindung von traditionellen und modernen Elementen, das richtige Maß an alpiner Gemütlichkeit und die anspruchsvolle technische Ausstattung ebenso wie die Spitzenküche“, berichtet Hans-Christian Witzmann, Hoteldirektor des Travel Charme Bergresort Werfenweng.

Das hochmoderne, das 730 Quadratmeter große Tagungszentrum am Travel Charme Bergesort Werfenweng hatte nach sechsmonatiger Bauzeit im Dezember 2015 den Betrieb aufgenommen und damit eine neue Ära des Konferenz- und Seminartourismus im Salzburger Land eingeläutet. Das Zentrum erhöhte die Veranstaltungskapazitäten des Vier-Sterne-Superior-Hotels mit einem Schlag von 50 auf bis zu 250 Personen.

Zuversicht für die nahe Zukunft

Der 300 Quadratmeter große Hauptsaal bietet eine flexible Bühne, aktuellste Audio- und Videopräsentationstechnik und lässt sich in drei kleinere Räume zu je 100 Quadratmetern unterteilen. Abhängig von der Bestuhlung finden hier bis zu 250 Personen Platz. Das Travel Charme Bergresort Werfenweng mit seinen 166 Zimmern und Apartments in zeitgemäßem Design rundet die vielfältigen Veranstaltungsmöglichkeiten optimal ab.

„Die gute Buchungslage seit Eröffnung des Tagungszentrums zeigt uns, dass wir mit diesem Projekt eine vorhandene Lücke hier in der Region schließen konnten“, freut sich Hans-Christian Witzmann: „Durch die zentrale Lage in Österreich und die optimale Verkehrsanbindung generieren wir Geschäft aus allen Landesteilen und über die Grenzen hinaus. Viele der Veranstalter, die einmal bei uns waren, planen schon Folgeveranstaltungen und das lässt uns voller Zuversicht in die Zukunft blicken.“ (red)