Waldviertel: Neue Besitzer für den „Schüttkasten“ in Geras

Josef und Eveline Pichler betreiben in der Wachau die beiden Vier-Sterne-Hotels „Donauhof“ und „Landhotel Wachau“, das Gasthaus „Weißes Rössl“ und den Heurigen „Haferkastn“ sowie auf der „Garten Tulln“ das Restaurant „Die Gärtner“.

Ihr jüngster Coup ist nun der Erwerb des nostalgischen „Schüttkasten“, der ab sofort „Kunst & Kultur Seminarhotel Geras“ heißt. Für frischen Wind in den alten Mauern sorgt die Tochter Maria-Theresa Pichler, die zugleich seit einigen Jahren das „Landhotel Wachau“ in Luberegg mit viel Kreativität und Leidenschaft führt und als eine der ersten Adressen der Region etabliert hat.

70 Zimmer und 10 Seminarräume

Der erst 2009 aufwändig renovierte „Schüttkasten“ aus dem Jahr 1663 vereint die historische Substanz eines klösterlichen Gutsgebäudes mit zeitgemäßem Komfort. Mit dem angeschlossenen Meierhof stehen 70 Zimmer und fünf Ferienwohnungen, ein Restaurant mit 180 Plätzen, ein Festsaal und 10 Seminarräume unterschiedlicher Größen bereit.

„Es gibt ein Umdenken – Stille ist gefragt“, sagt Maria-Theresa Pichler und will daher neben dem Seminarbetrieb vorrangig auf Erholungsuchende setzen, die Idylle und Ruhe genießen möchten – etwa im verträumten Naturpark, beim Spazieren durch das Stift Geras und das mittelalterliche Städtchen Drosendorf oder bei einem Besuch der Perlmutt-Manufaktur in Felling.

Für sportliche Abwechslung bieten sich Klassiker wie Wandern und Radfahren ebenso an wie Stand-up-Paddeln am Badeteich oder eine Kanutour. Ein besonderer Tipp für alle Hobbykünstler ist zudem die ebenfalls im Haus untergebrachte Kunst-Akademie Geras. In Kombination mit ihren Kursen werden spezielle Arrangements angeboten. (red)