Neuestes ARCOTEL Hotel in Wien ist ab sofort buchbar

Auf Geschäftsreisenden, Shopaholics und Städtereisende wartet dabei ein ARCOTEL, das neue Akzente setzt. Wie bei der österreichischen Hotelgruppe üblich, wird ein Vier-Sterne-Standard geboten. Im ARCOTEL Donauzentrum Wien ist er jedoch besonders auf junge und junggebliebene Gäste ausgerichtet, die Wert auf neueste Technologie und schnellen, unkomplizierten Service legen.

158 Zimmer und Suiten, fünf Seminarräume, eine Chill-out-Area, eine Terrasse und ein Co-Working Space stehen bereit. Mit Smart-TVs in den Zimmern sind die eigenen Netflix-Serien auch auf Reisen mit im Gepäck, während die Minibar durch einen Shop in der Lobby ersetzt wird. Bei den Zimmern haben die Gäste die Wahl zwischen offenem oder geschlossenem Bad.

Catwalk, Schminktisch und riesiger Spiegel

Weil das Hotel in der Nähe des Erholungsgebiets an der Alten Donau liegt, nimmt die Farbe Hellgrün auch die Natur als Thema im Interieur auf. Ein Highlight ist das Themenzimmer „#shop_it_room“: Auf 35 Quadratmetern findet man hier unter anderem einen Catwalk, einen Schminktisch und einen riesigen Spiegel vor.

Ein Grab & Go Frühstück ist in der Nächtigung inkludiert. So starten die Gäste mit Kaffee, Obst und Gebäck gut in den Tag. Tagsüber profitieren die Reisenden von den zahlreichen Gastro-Angeboten im Donau Zentrum – dem größten Shopping- und Entertainmentcenter Wiens. Mitgebrachtes Essen darf im gesamten Hotel verzehrt werden – ob an der Bar, auf der Sommerterrasse oder in den Zimmern. Wer schon jetzt seinen nächsten Aufenthalt auf www.arcotelhotels.com/donauzentrum bucht, erhält einen Rabatt in der Höhe von 25%. (red)