Location Finder: Katalog 2017 ist noch umfangreicher

„Das Geschäftsjahr 2016 war sehr erfolgreich“, bestätigt Benjamin Codet, Managing Director Corporate Travel & Events bei Mondial: „Wir konnten unsere Buchungen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppeln – und ähnliche Wachstumszahlen erwarten wir auch für das laufende Jahr. Besonders freuen wir uns über die wachsende Zahl unserer Stammkunden. Dieses Wachstum bestätigt, dass die Onlinedatenbank und der Katalog für viele Planer von Veranstaltungen und Seminaren als wichtige Informationsquelle dienen.“

Der neue Katalog wurde auf 130 Locations erweitert in ganz Österreich – fast doppelt so viele wie zuletzt. Zuwachs ist dabei in allen Bundesländern zu verzeichnen. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, vor allem die ländlichen Regionen auszubauen, um eine komplette geografische Abdeckung in Österreich zu schaffen", erklärt Codet. Der Fokus wurde vor allem auf die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark gelegt, da hier das größte Anfragevolumen im letzten Jahr registriert wurde.

430 Veranstaltungslocations auf der Website

Neben vielen unterschiedlichen Locations wurde in Niederösterreich unter anderem das Benediktinerstift Göttweig wieder aufgenommen, das verschiedenste Räumlichkeiten für jede Art von Veranstaltung bietet. Einen Kontrast stellt das Impulsquartier Loipersdorf in der Oststeiermark dar: Die Kombination aus moderner Architektur und Technik bietet Raum für kleine Seminare oder große Kongresse für bis zu 800 Personen. Die Seminarräume haben moderne Glasfronten mit fünf Metern Raumhöhe und ermöglichen einen direkten Zugang ins Freie.

Mittlerweile werden online unter www.location-finder.at rund 430 Veranstaltungslocations in Österreich, Deutschland und der Slowakei gelistet. Zusätzlich wurde die Website um den Bereich der Dienstleistersuche erweitert. Die einfache Suchfunktion macht es möglich, je nach Art der Veranstaltung die Suchergebnisse zu optimieren. Der Location Finder Katalog kann kostenlos unter locationfinder@mondial.at bestellt werden. (red)