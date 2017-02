Adina: Aus „Berlin Hauptbahnhof“ wird „Berlin Mitte“

Durch seine ideale Lage bietet das Adina Apartment Hotel Berlin Mitte sowohl den Geschäftsreisenden als auch den Urlaubern die Gelegenheit, die Hotspots und berühmten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt bequem vom Hotel aus zu erkunden. So befinden sich das Naturkundemuseum Berlin, die Gedenkstätte Berliner Mauer und die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum in unmittelbarer Nähe.

Von dort gelangen die Gäste entlang der Spree bis zum Deutschen Bundestag und dem Brandenburger Tor. Der Friedrichstadt-Palast sowie das Szeneviertel Oranienburger Straße sind ebenso in Laufweite zu erreichen. Zudem sind dank des nahegelegenen Hauptbahnhofs öffentliche Verkehrsanbindungen wie U- und S-Bahn sowie Züge des Nah- und Fernverkehrs garantiert.

Vier-Sterne-Hotelservice mit Restaurant

Das Adina Apartment Hotel Berlin Mitte verfügt über 139 klimatisierte und voll ausgestattete Apartments auf insgesamt sieben Etagen – darunter 30 Studio-Apartments, 90 Apartments mit getrenntem Wohn- und Schlafraum, sechs Apartments mit zwei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer sowie 12 behindertengerechte Studios.

Jedes Apartment verfügt über eine Sitzecke zum Wohnen und Arbeiten, eine Küchenzeile mit Herd und Mikrowelle, Spülmaschine und -becken sowie Waschmaschine und Trockner. Das „Alto Restaurant“ verwöhnt morgens mit einem Frühstücksbuffet und abends mit internationalen Köstlichkeiten – vom schnellen Snack bis zum kompletten Menü. Bei schönem Wetter lockt die Terrasse im begrünten Innenhof.

Perfekt machen den Aufenthalt der sehr persönliche Vier-Sterne-Hotelservice mit 24-Stunden-Rezeption, die „Alto Bar“, der Room-Service sowie ein Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, Sauna und topmodernen Geräten. Adina zählt bereits 21 Häuser in Australien und Neuseeland sowie neun Häuser in Europa - darunter Berlin, Budapest, Frankfurt, Hamburg, Kopenhagen und Nürnberg. Weitere Häuser eröffnen 2017 in Leipzig und Hamburg sowie 2019 in München. (red)