AMEDIA setzt den Expansionskurs auch im Jahr 2017 fort

Ganz neu im Portfolio sind die ersten beiden AMEDIA-Hotels in Dresden. Das AMEDIA Plaza Hotel Dresden wurde erst zum Jahresende 2016 fertiggestellt und liegt in Sichtweite der Frauenkirche am Neumarkt. AMEDIA-Geschäftsführer Udo Chistée bezeichnete das Vier-Sterne-Haus im barock-modernen Design mit seinen 105 Zimmern bereits während der Bauphase als „Prunkstück“. Rund 150.000 EUR wurden hier pro Zimmer investiert.

Darüber hinaus hat AMEDIA mit 1. Jänner 2017 das ehemalige 3,5* Mercure Hotel Dresden Elbpromenade an der Hamburger Straße übernommen. Mit seinen 103 Zimmern auf vier Etagen und fünf Tagungsräumen liegt es direkt am Elbufer mit Blick über die Radebeuler Weinberge. Beide Hotels leitet der Dresdner Hotelier Peter Schoop in Personalunion.

Hotelübernahmen in Leipzig und Weiden

Ebenfalls in Sachsen – in der Messestadt Leipzig – kommt demnächst ein weiteres Hotel hinzu: Im Stadtteil Connewitz übernimmt AMEDIA am 1. April 2017 das Leonardo Hotel & Residenz Leipzig und baut es zu einem AMEDIA Luxury Suites mit vier Sternen um. Dann wird es – nach einer Investition von rund 750.000 EUR – über 51 Zimmer und 17 Langzeitapartments verfügen. Die bisherigen Mitarbeiter werden übernommen.

Auch in der malerischen Oberpfalz wird AMEDIA in diesem Jahr aktiv: Ebenfalls am 1. April 2017 übernimmt das Unternehmen ein Vier-Sterne-Hotel in Weiden, das mit seinen 104 Zimmern zum Best Western AMEDIA Weiden wird. Die Gäste können zwischen Standard-Doppelzimmern, Junior- und Seniorsuiten wählen. Darüber hinaus gibt es ein Restaurant und zwei Tagungsräume. Betrieben wird das Haus von der Familie Yalaz, die auch alle bisherigen Mitarbeiter weiter beschäftigen wird.

Drei neue AMEDIA Hotels in Österreich

Zu den bereits bestehenden sechs AMEDIA Hotels in Österreich kommen demnächst drei weitere Neubauten dazu – in Freistadt, Linz und Lustenau. Vier Sterne sollen die Hotels nach Fertigstellung haben. In Linz und Lustenau ist der Baubeginn für Frühjahr 2017 vorgesehen, in Freistadt für Herbst 2017. Zunächst wird im März 2018 das AMEDIA Hotel in Linz eröffnet – mit 97 Zimmern, die über vier Etagen verteilt sein werden, und einer Bar in der Lobby. Die Investitions- und Baukosten liegen bei 12,5 Mio. EUR.

Im August 2018 folgt das AMEDIA Hotel Lustenau als Vier-Sterne-MICE-Hotel. Es wird 123 Zimmer auf vier Etagen haben, Bar und Restaurant, Wellness- und Fitnessbereich, zwei Dachterrassen und drei Tagungsräume. 13,5 Mio. EUR werden hier investiert. Das AMEDIA Landhotel Freistadt geht im Advent 2018 an den Start. Rund 100 Zimmer sowie ein Wellnessbereich, Seminarräume und ein Restaurant sind hier vorgesehen. Das Vorhaben kostet etwa 15 Mio EUR. (red)